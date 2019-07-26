Edenred'den çalışanlara bayram hediyeleri

İSTANBUL (AA) - Dünyanın "ilk" yemek kuponu sisteminin kurucusu Edenred, çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketleri unutmadı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments hediye çeki ve kartları ile şirketler çalışanlarına pek çok farklı kategoride hediye verebilirken, çalışanlar tek bir mağazaya bağlı kalmaksızın diledikleri gibi alışveriş yapma özgürlüğüne kavuşuyor.

Doğum günü ve terfi gibi özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak, hem çalışanların hem de çözüm ortaklarının performanslarını ödüllendirmek amacıyla tercih edilen Ticket Compliments hediye kuponu ve kartları bu bayramda da büyük ilgi görüyor.

Kampanya dönemlerinde de geçerli olması avantajıyla ön plana çıkan Ticket Compliments hediye çeki ve kartları, kullanıcılara kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre giyimden, ayakkabıya, aksesuardan, teknoloji ürünlerine, kozmetikten, ev yaşamına ve hatta tatil hizmetlerine kadar birçok kategoride özgürce kullanım imkanı sunuyor.