'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç'a sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin haftalık grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na atanan Bülent Arınç ile Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin’i ‘eski abiler’ olarak niteleyen CHP lideri, “13 bin lira maaşı beğenmediler. 18 bine yükselttiler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o parada. Gözünüze dizinize dursun” dedi.

"'EDEPSİZ' DERSEN ÖNCE AYNAYA BAK"

Bülent Arınç'ın maaşıyla ilgili başlayan tartışmalar için “Edepsiz” demesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bülent Arınç Senin aldığın aylığı vatandaş veriyor. Vatandaş bu soruyu soracak sana. Suyu açarken 5 çeşit vergi ödüyoruz. Çocuğuma bez alırken vergi ödüyorum. 13 bini beğenmiyorsun 18 bine çıkıyor. Sonra çıkıp vatandaşa 'edepsiz' diyorsun. Sen vatandaşa ‘Edepsiz’ diyemezsin. Dersen önce aynaya bak” ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşını eleştirenlere tepki göstermiş, HaberTürk’te yayınlanan programda açıklamalarda bulunarak "Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?" ifadelerini kullanmıştı.



