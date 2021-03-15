EDHO bu hafta yeni bölüm var mı? EDHO saat kaçta yayınlanacak?

Salı günleri ATV'de yayınlanan ve hiçbir rakibi tanımayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. bölümü ile salı akşamı ekranlara gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde bir Korkmaz daha diziden ayrılacak. Alparslan Çakırbeyli'nin alacağı intikam sonrasında Selman Korkmaz, hayatını kaybedecek.
16 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak olan EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. EDHO'nun yerine Beşiktaş - Başakşehir maçının yayınlanması düşünülüyordu, bu olay yayın akışına bile yansıtıldı. Ancak EDHO hayranlarının ATV'ye sosyal medya üzerinden sitem yağdırmasının üzerine ATV, Başakşehir - Beşiktaş maçını A Spor'a yönlendirdi ve EDHO'nun yeni bölümünün aynı gün, aynı saatte yayınlanmasına karar verildi.
EDHO 186. BÖLÜM FRAGMANI
Hızır Çakırbeyli, daha annesinin acısını yaşayamadan eşi Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması ile büyük bir şok geçirir. Eşini kurtarmak için her yolu deneyen Hızır, Yaman Korkmaz'ın desteği ile Fuat'ın peşine düşer. Eşinin uğruna her şeyi göze alan Hızır, Fuat'ı ortadan kaldırır.
Bu sırada İdris, oğlu Kaya'nın hesabını sorabilmek için akrabaları ile plan yapar. Façalı ailesinin evine baskına hazırlanan İdris'in kardeşi Demir ise beraber iş yaptığı Yaman'ın piyonu olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masanın lideri olan İlyas, yaşanan kaostan uzaklaşmak ister. İlyas, Ömür ile beraber yurt dışına çıkmanın planlarını yapmaktadır.
Ebru'nun hainliğinin ortaya çıkmasıyla beraber diken üstünde bekleyen Hızır, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başı olan Fethi'ye ulaşmak için planlar yapmaya koyulur. Fuat'ın yok oluşu ile yeni bir oyun kurmaya başlayan Fethi ise Hızır'a kendi kalesinde ders vermek istemektedir. Fethi, Hızır'ın otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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