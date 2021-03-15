EDHO bu hafta yeni bölüm var mı? EDHO saat kaçta yayınlanacak?

Salı günleri ATV'de yayınlanan ve hiçbir rakibi tanımayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. bölümü ile salı akşamı ekranlara gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde bir Korkmaz daha diziden ayrılacak. Alparslan Çakırbeyli'nin alacağı intikam sonrasında Selman Korkmaz, hayatını kaybedecek.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

16 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak olan EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. EDHO'nun yerine Beşiktaş - Başakşehir maçının yayınlanması düşünülüyordu, bu olay yayın akışına bile yansıtıldı. Ancak EDHO hayranlarının ATV'ye sosyal medya üzerinden sitem yağdırmasının üzerine ATV, Başakşehir - Beşiktaş maçını A Spor'a yönlendirdi ve EDHO'nun yeni bölümünün aynı gün, aynı saatte yayınlanmasına karar verildi.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EDHO 186. BÖLÜM FRAGMANI

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, daha annesinin acısını yaşayamadan eşi Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması ile büyük bir şok geçirir. Eşini kurtarmak için her yolu deneyen Hızır, Yaman Korkmaz'ın desteği ile Fuat'ın peşine düşer. Eşinin uğruna her şeyi göze alan Hızır, Fuat'ı ortadan kaldırır.