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EDHO bu hafta yeni bölüm var mı? EDHO saat kaçta yayınlanacak?

15.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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EDHO bu hafta yeni bölüm var mı? EDHO saat kaçta yayınlanacak?

ATV'de her salı günü ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. 186. bölümü ile bu hafta yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca izleyiciler yeni bölümün olmadığını düşünmeye başladı. EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında olacak.

Salı günleri ATV'de yayınlanan ve hiçbir rakibi tanımayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. bölümü ile salı akşamı ekranlara gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde bir Korkmaz daha diziden ayrılacak. Alparslan Çakırbeyli'nin alacağı intikam sonrasında Selman Korkmaz, hayatını kaybedecek.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

16 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak olan EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. EDHO'nun yerine Beşiktaş - Başakşehir maçının yayınlanması düşünülüyordu, bu olay yayın akışına bile yansıtıldı. Ancak EDHO hayranlarının ATV'ye sosyal medya üzerinden sitem yağdırmasının üzerine ATV, Başakşehir - Beşiktaş maçını A Spor'a yönlendirdi ve EDHO'nun yeni bölümünün aynı gün, aynı saatte yayınlanmasına karar verildi.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EDHO 186. BÖLÜM FRAGMANI

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, daha annesinin acısını yaşayamadan eşi Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması ile büyük bir şok geçirir. Eşini kurtarmak için her yolu deneyen Hızır, Yaman Korkmaz'ın desteği ile Fuat'ın peşine düşer. Eşinin uğruna her şeyi göze alan Hızır, Fuat'ı ortadan kaldırır.

Bu sırada İdris, oğlu Kaya'nın hesabını sorabilmek için akrabaları ile plan yapar. Façalı ailesinin evine baskına hazırlanan İdris'in kardeşi Demir ise beraber iş yaptığı Yaman'ın piyonu olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masanın lideri olan İlyas, yaşanan kaostan uzaklaşmak ister. İlyas, Ömür ile beraber yurt dışına çıkmanın planlarını yapmaktadır.

Ebru'nun hainliğinin ortaya çıkmasıyla beraber diken üstünde bekleyen Hızır, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başı olan Fethi'ye ulaşmak için planlar yapmaya koyulur. Fuat'ın yok oluşu ile yeni bir oyun kurmaya başlayan Fethi ise Hızır'a kendi kalesinde ders vermek istemektedir. Fethi, Hızır'ın otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.


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