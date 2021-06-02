EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

2015'te yayınlanmaya başlayan ve reyting rekorları kırmaya devam eden popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı. Bunun üzerine dizinin takipçilerinin aklında "EDHO final mi yapıyor?" soruları oluşmaya başladı. Peki EDHO ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR? EDHO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı Raci Şaşmaz, dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin akıllarda oluşan soru işaretlerini sildi. Şaşmaz açıklamasında dizinin ekranlara kaçıncı bölümde veda edeceğini belirtti.

Raci Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için planladıkları final bölümünün 300. bölüm olduğunu ifade etti. Final kararı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 2025'e kadar ekranlarda olacağı öngörülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Hızır Çakırbetli yer altı dünyasına çocuk yaşta girmiştir. Yılalr geçtikçe yer altı dünyasında saygı değer bir isim haline gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi işlenmektedir.