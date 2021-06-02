EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

2015'te yayınlanmaya başlayan ve reyting rekorları kırmaya devam eden popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı. Bunun üzerine dizinin takipçilerinin aklında "EDHO final mi yapıyor?" soruları oluşmaya başladı. Peki EDHO ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı Raci Şaşmaz, dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin akıllarda oluşan soru işaretlerini sildi. Şaşmaz açıklamasında dizinin ekranlara kaçıncı bölümde veda edeceğini belirtti.
Raci Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için planladıkları final bölümünün 300. bölüm olduğunu ifade etti. Final kararı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 2025'e kadar ekranlarda olacağı öngörülüyor.
Hızır Çakırbetli yer altı dünyasına çocuk yaşta girmiştir. Yılalr geçtikçe yer altı dünyasında saygı değer bir isim haline gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi işlenmektedir.
Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca)
Ceylan Özsoy (Sanem Çelik)
Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal)
Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer)
İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba)
Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli)
Fahri (Kenan Çoban)
Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu)
Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya)
Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp)
Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu)
Emine Façalı (Sevil Akı Saner)
Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu)
Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak)
Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir)
Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı)
Rafet Avcı (Şener Savaş)
Şahin Ağa (Turgay Tanülkü)
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