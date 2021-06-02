MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

02.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların uzun soluklu dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da son bölümde yaşanan gelişmeler üzerine dizinin hayranları final yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

2015'te yayınlanmaya başlayan ve reyting rekorları kırmaya devam eden popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı. Bunun üzerine dizinin takipçilerinin aklında "EDHO final mi yapıyor?" soruları oluşmaya başladı. Peki EDHO ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR? EDHO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcısı Raci Şaşmaz, dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin akıllarda oluşan soru işaretlerini sildi. Şaşmaz açıklamasında dizinin ekranlara kaçıncı bölümde veda edeceğini belirtti.

Raci Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için planladıkları final bölümünün 300. bölüm olduğunu ifade etti. Final kararı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 2025'e kadar ekranlarda olacağı öngörülüyor.

EDHO final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Hızır Çakırbetli yer altı dünyasına çocuk yaşta girmiştir. Yılalr geçtikçe yer altı dünyasında saygı değer bir isim haline gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi işlenmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca)

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik)

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal)

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer)

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba)

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli)

Fahri (Kenan Çoban)

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu)

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya)

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp)

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu)

Emine Façalı (Sevil Akı Saner)

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu)

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak)

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir)

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı)

Rafet Avcı (Şener Savaş)

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Game of Thrones’un yıldızı bomba gibi projeyle dönüyorGame of Thrones’un yıldızı bomba gibi projeyle dönüyor
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.