EDHO ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

Oktay Kaynarca ’nın başrolünde yer aldığı EDHO’da Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli ve Sanem Çelik gibi önemli isimler oynuyor. Her bölümünde birbirinden farklı heyecanlar yaşatan EDHO’nun 193. bölümünde; Hızır Çakırbeyli, arkadaşı Tipi'nin ölümünün ardından tüm ailesini koruma altına alıyor.

Her an güçlüden yana olmayı seven Yaman Korkmaz, bu defa tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullanır.