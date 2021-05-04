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  4. EDHO ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

EDHO ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi belli oldu

04.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında 6 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın final tarihi ile ilgili açıklama geldi. TV100’de yer alan habere göre ilgi ile takip edilen EDHO’nun final tarihi için haziran ayı işaret edildi.

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı EDHO’da Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sürmeli ve Sanem Çelik gibi önemli isimler oynuyor. Her bölümünde birbirinden farklı heyecanlar yaşatan EDHO’nun 193. bölümünde; Hızır Çakırbeyli, arkadaşı Tipi'nin ölümünün ardından tüm ailesini koruma altına alıyor.

EDHO final mi yapacak?

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 6. sezon finalini Haziran ayının başında yapacak.

EDHO’nun 193. bölümü…

EDHO’nun 193. bölümü…
Hızır Çakırbeyli, arkadaşı Tipi'nin ölümünün ardından tüm ailesini koruma altına alıyor.
Dostlarının desteğiyle birlikte düşmanına darbe vurma planları yapan Hızır Çakırbeyli, diğer taraftan da kardeşi İlyas’tan dolayı güç kaybı yaşar.
Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar’dan dolayı sorun yaşarlar.
İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığından dolayı otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye girer.
Haşmet Façalı da faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine kesmiştir.
Façalılarla olan gerginliğin düşmanlarınca öğrenilmesiyle birlikte zor günler geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşmuştur.
Her an güçlüden yana olmayı seven Yaman Korkmaz, bu defa tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullanır.
Yavuz Sincanlı ile Yaman Korkmaz'ın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak adına görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan da düşmanlarına korku salmaya başlar.

EDHO’nun konusu

EDHO’nun konusu
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi konu ediniyor. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin içer. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…
Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır…
Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…
Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır…
Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…
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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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