EDHO'nun Doğan Baba’sı Ali Sürmeli gözyaşlarını tutamadı

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli bir süre önce beyin kanaması geçirmişti. Bir süre tedavi gören usta oyuncu daha sonra ise diziye dönmüştü.

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ölümden dönen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin Doğan Baba’sı Ali Sürmeli’ye katıldığı törende “Yaşam Boyu Onur Ödülü” verildi.

Magazin Hattı'nın haberine göre; sahnede çok duygulanan 61 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Ali Sürmeli sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan ise 7. sezonda da dizinin devam edeceğini açıkladı



