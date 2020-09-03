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EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi.

EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Ozan Akbaba yeni mesleğiyle şaşırttı. Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.

OZAN AKBABA (2)
Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı. Tuzla’da iş insanı Uğur Kap’a ait orman ürünleri işletmesinin depo alanında kendine bir marangozhane kurdu.

OZAN AKBABA (5)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Akbaba, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.

OZAN AKBABA (4)
Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü.

OZAN AKBABA (3)
Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bravo valla teprikler helal olsun ellerine sağlık epoksi çalışması da tavsiye ederim..
Tebrik ederim
sanat iyidir
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