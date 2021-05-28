EDHO'nun 'Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşini görenler şaşırıyor! İşte ekranlardan aşina olduğumuz o isim...

İşte ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun 'Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

İŞTE EDHO'NUN ÖMÜR FAÇALI'SININ ESKİ EŞİ!

2015'ten bu yana yayın hayatına devam eden ve 6 sezon yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sevilen dizide Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sergilemiş olduğu oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not almayı başarıyor.

Oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor.

EKRANLARDAN AŞİNA OLDUĞUMUZ BİR İSİM! Güzel oyuncunun eski eşinin, aslında ekranlardan çok aşina olduğumuz bir isim olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde yine meslektaşı olan oyuncu Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik yaşamakta olan başarılı oyuncunun eski eşini duyan hayranlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ESKİ EŞİ DEVRİM SALTOĞLU'YMUŞ! Ceren Benderlioğlu'nun eski eşinin oyuncu Devrim Saltoğlu olduğu öğrenildi.