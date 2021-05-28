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EDHO'nun 'Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşini görenler şaşırıyor! İşte ekranlardan aşina olduğumuz o isim...

28.05.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hem dizideki başarılı performansı hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncunun eski eşinin kimliği hayranlarını şaşırttı. Ceren Benderlioğlu'nun eski eşinin ekranlardan çokça aşina olduğumuz bir isim olduğu ortaya çıktı.

İşte ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun 'Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

İŞTE EDHO'NUN ÖMÜR FAÇALI'SININ ESKİ EŞİ!

2015'ten bu yana yayın hayatına devam eden ve 6 sezon yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Sevilen dizide Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sergilemiş olduğu oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not almayı başarıyor.
Oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor.

EKRANLARDAN AŞİNA OLDUĞUMUZ BİR İSİM!

EKRANLARDAN AŞİNA OLDUĞUMUZ BİR İSİM!
Güzel oyuncunun eski eşinin, aslında ekranlardan çok aşina olduğumuz bir isim olduğu ortaya çıktı.
Şimdilerde yine meslektaşı olan oyuncu Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik yaşamakta olan başarılı oyuncunun eski eşini duyan hayranlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ESKİ EŞİ DEVRİM SALTOĞLU'YMUŞ!

ESKİ EŞİ DEVRİM SALTOĞLU'YMUŞ!
Ceren Benderlioğlu'nun eski eşinin oyuncu Devrim Saltoğlu olduğu öğrenildi.
47 yaşında ve 1973 doğumlu olan Devrim Saltoğlu, 2007-2008 seneleri arasında oyuncu Ceren Şekerci (Benderlioğlu) ile evli kalmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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