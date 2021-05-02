MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölüm fragmanı

EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölüm fragmanı

02.05.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Tipi’nin ölüm sahnesi birçok sevenini üzdü. Sevdiği kadının mezarı başında infaz edilen Tipi için birçok EDHO hayranı sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Son bölümde Hızır Çakırbeyli’nin en büyük destekçisi Alpaslan olurken, Yaman’dan da beklenmedik bir hamle geliyor. EDHO'nun 193. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.

EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölüm fragmanı

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sevinç Kıranlı gibi isimler yer alıyor. 2015 yılından beri devam eden dizinin hayranları ise her bölümde heyecan dolu anlar yaşıyor. Dizinin 193. Yeni bölüm fragmanı da geçtiğimiz saatlerde yayımlandı. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı!

EDHO 193. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EDHO 192. BÖLÜM ÖZET

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. Bölüm izle yeni bölüm izle tek parça izle

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
"Tozkoparan İskender" konusu ne? "Tozkoparan İskender" konusu ne?
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Yunus Emre Yıldırımer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan "muafiyet" genelgesi! Süre uzatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan "muafiyet" genelgesi! Süre uzatıldı

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

Orhan Şen: Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek

Kripto vurgun olayında yeni gelişme: Özer için çember daralıyor

Kripto vurgun olayında yeni gelişme: Özer için çember daralıyor

Su altına dalan turist ceset buldu

Su altına dalan turist ceset buldu

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Bunu kimse beklemiyordu!

Bunu kimse beklemiyordu!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.