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Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, merkeze asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, merkeze asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, AFAD ve 177 Orman yangın ihbar çağrı numaralarının da önümüzdeki günlerde sisteme dahil edileceği kaydedildi. Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam 116 bin 029 çağrı geldiği belirtilirken, bunların 51 bin 945'inin vakaya dönüşen, 64 bin 84'ünün ise vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğu kaydedildi.
4 BİN 146 LİRA CEZA UYGULANDI
Açıklamada, vakaya dönüşmeyen 'asılsız çağrı' oranının yüksek olduğu belirtilerek, "Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 acil çağrı merkezinde yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. Vatandaşların her an kendilerinin de acil bir durum içinde olabileceği gerçeğini akılda tutarak, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor" denildi. Merkeze son 8 ayda asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara cezaEdirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza

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