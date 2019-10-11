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Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Edirne’nin, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan aralarında 12 çocuğunda bulunduğu toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı unsurlarca 10 Ekim 2019 tarihinde saat 05.45’te, Edirne ili Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında hareketli lastik bot durduruldu.

Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan aralarında 12 çocuğunda bulunduğu toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı unsurlarca 10 Ekim 2019 tarihinde saat 05.45’te, Edirne ili Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen (10 erkek, 11 kadın, 12 çocuk) yakalandı.
Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

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