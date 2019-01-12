"Edirne, AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak"

EDİRNE (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı manifestoda AK Parti'nin şehircilik vizyonuna dair çok önemli ipuçlarını bulacaksınız." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına katılan Karaaslan, AK Parti'nin şehir estetiğinden bahsederken Edirne'de çamurdan altyapı eksiklerinden bahsedildiğini ifade ederek "Edirne bunu hak ediyor mu?" diye sordu, salondakiler ise "hayır" cevabını verdi.

Karaaslan, Edirne’nin 31 Mart'tan sonra AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını, tevazu, samimiyet ve gayretle "Önce Millet Önce Memleket" sloganıyla bunu başaracaklarını söyledi.

İstanbul’un kaderini değiştiren "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin" Edirne’nin de kaderini değiştireceğini dile getiren Karaaslan, "Burası daha iyisini hak eden bir şehir. İşte bu nedenle inanıyoruz ki hizmet belediyeciliğinden yana Edirne halkımız oylarını kullanacak. Edirne gerçek anlamda hizmetle bu seçimlerde tanışacak." dedi.