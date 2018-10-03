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Edirne Belediye Başkanı Gürkan aday adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Belediyeciliği sadece yol ve çiçekten ibaret gören bir anlayıştan teslim aldık. Bazen diyorlar ki 'Başkan belediye senin partindeydi 20 yıl.' Benim partimde de olsa o dönemde, bu halka yanlış yapmanın bedelini herkes ödeyecek. Benim partimde olması yapılan yanlışların doğru olduğu anlamına gelmez"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP Edirne İl Başkanlığı önünde davul zurnayla karşılanan Gürkan, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığının bir koltuk arama yolu olmadığını söyledi.

Gürkan, Edirne'ye hizmet etmek için yola çıktığını, siyasetin en büyük amacının halka hizmet olduğunu ifade etti.

İcraatlarını beğenenlerin yanında "Ne yaptı ki?" diyenlerin de olabileceğinin altını çizen Gürkan, devraldıklarında belediyenin yüklü miktarda borcu olduğunu hatırlattı.

Belediyeyi, CHP'li başkandan devraldığını söyleyenler olduğunu da ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Hatırlatmak için söylüyorum. O günün şartlarında 5 aydır maaşı ödenmemiş işçiler, parmağındaki alyansını maaş alamadığı için satmak zorunda kalan emekçiler vardı. 140 trilyon belediye borcu, belediyenin hesaplarının ve mal varlıklarının üzerinde 25 trilyondan fazla haciz, böyle bir tabloda aldık belediyeyi. Altyapısı bitmiş ama son 30 yıldır altyapısına dönüp bakılmamış bir şehir aldık.

Belediyeciliği sadece yol ve çiçekten ibaret gören bir anlayıştan teslim aldık. Bazen diyorlar ki 'Başkan belediye senin partindeydi 20 yıl.' Benim partimde de olsa o dönemde, bu halka yanlış yapmanın bedelini herkes ödeyecek. Benim partimde olması yapılan yanlışların doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü biz bu yola çıkarken 'ey halkım, ey milletim ben senin gözünün içine bakarak konuşacağım asla yalan söylemeyeceğim' dedim."

- Belediyenin borçları

Görevi devraldıkları yıl belediyenin gelir bütçesinin 112 milyon lira olduğunu ifade eden Gürkan, "Geçtiğimiz yılın bütçesiyle bu rakam yüzde elli artışla 162 milyona çıktı. Demek ki toplanabiliyormuş, demek ki yapılabiliyormuş. Görevi devraldığımızda belediyemizin 140 milyon lira borcu vardı. Bugün yaklaşık olarak 60 milyon lira borcumuz var, 140 milyondan 60 milyona düştü borcumuz. Alacağımız 102 milyon lira yani 42 milyon lira alacak fazlamız var onun ötesinde bu borcu 60 milyona düşürdük. Ama 4,5 yılda tam 450 milyon liralık da yatırım yaptık Edirne'ye. Eski parayla 450 trilyonluk yatırım yaptık." diye konuştu.

Kadınlar, çocuklar, Romanlar, engelliler ve kente yönelik hayata geçirilen projeleri anlatan Gürkan, yerel seçimlerden sonra da göreve gelmeleri durumunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gürkan, konuşmasının ardından CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na giderek belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Gürkan'a, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve bazı partililer de eşlik etti.

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