Edirne Belediye Başkanı Gürkan, aday adaylığını açıkladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ikinci kez belediye başkanı olabilmek için aday adaylığını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Parti binası yolunda meşaleler ve davul-zurnayla CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve diğer partililer tarafından coşkuyla karşılanan Gürkan, parti önünde toplanan kalabalığa bugüne kadarki hizmetlerini anlattı. Başkan Recep Gürkan, yaşanan ekonomik sorunlara değinerek, "Edirne, ülkemizin yaşadığı ekonomik yangından, krizden, sınır olması nedeniyle belki de en az etkilenen illerden bir tanesidir. Ama herkes biliyor ki, tümümüzün mal varlığının değeri yarı yarıya düştü, cebindeki paranın değeri yarı yarıya düştü. Düne kadar biz Bulgaristan'dan araçlarımıza yakıt almaya giderken, bugün o hale geldik ki Bulgarlar gelip buradan yakıt almaya başladılar. Hafta sonları marketlerde Bulgar ve Yunanlılardan dolayı Türkler alışveriş yapamaz hale geldi. Bu bir tarafıyla esnafımız için elbette sevindirici ama diğer taraftan ülkemiz ve vatandaşımız için baktığımızda yeni çözümler üretmek gerekiyor. Bu nedenle, bu çorbada bir tuzumuzun olması için, bu çözüm önerilerinin, çözüm ekibinin bir parçası olmak için 31 Mart 2019'da yapılacak yerel yönetim seçimlerinde CHP'nin yeniden, daha güçlü, tıpkı Deniz Gezmiş'in dediği gibi 'Tam bağımsız bir Türkiye'yi' yeniden kurmak için CHP Edirne Belediye Başkanlığı'na tekrar aday adaylığımı bugün huzurlarınızda açıklamaktan kıvanç ve gurur duyuyorum" dedi.

Recep Gürkan konuşmasının ardından Belediye Başkanlığı aday adaylığı dilekçesini, parti binasına çıkarak CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na sundu.

