Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe gecesi bir türkü barda kadeh kaldırarak, söylediği söylemler nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Gürkan, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün geriye bırakılmasına karar verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi çekilen görüntüleri ile ilgili ’suçu ve suçluyu övme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı.

Savcı 2 yıl istemişti

Son celse mütalaasını açıklayan Savcı, Başkan Gürkan’ın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Söz konusu videoda Gürkan’ın darbe girişimi için “Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu. Şimdi haberimiz var içelim" sözlerini söylediği duyuluyordu.

Video kasıtlı olarak kesildi

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir önceki davada Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı da sosyal medyaya ve basına yansıyan video kayıtlarının kasıtlı olarak kesildiğini iddia ederek, videonun tamamının elde edilmesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vermişti. Yine son duruşmada tanıklar dinlenmişti.