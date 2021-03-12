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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi

12.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe gecesi bir türkü barda kadeh kaldırarak, söylediği söylemler nedeniyle yargılandığı davada karar verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe gecesi bir türkü barda kadeh kaldırarak, söylediği söylemler nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Gürkan, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün geriye bırakılmasına karar verdi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi çekilen görüntüleri ile ilgili ’suçu ve suçluyu övme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı.

Savcı 2 yıl istemişti
Son celse mütalaasını açıklayan Savcı, Başkan Gürkan’ın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.
Söz konusu videoda Gürkan’ın darbe girişimi için “Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu. Şimdi haberimiz var içelim" sözlerini söylediği duyuluyordu.

Video kasıtlı olarak kesildi
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir önceki davada Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı da sosyal medyaya ve basına yansıyan video kayıtlarının kasıtlı olarak kesildiğini iddia ederek, videonun tamamının elde edilmesini talep etmişti.
Mahkeme heyeti 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vermişti. Yine son duruşmada tanıklar dinlenmişti.

“’Yaşasın darbe, yaşasın Fetullah Gülen’ gibi bir söylemi olsaydı suç oluşurdu”
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın avukatı Harika Taybılı, karar öncesi son savunmasında, “Müvekkilin iddianameye konu olan eylemleri işlenmiş bir suçun sonrasında söz konusu olmamıştır. işlenmekte olan bir suç söz konusudur. Dolayısı ile unsurları yönfinden suç zaten oluşmamıştır. Eylem ile atılı suçtaki övme TCK’daki anlamına baktığımızda da birinin ya da bir şeyin iyilikler söyleyerek, değerini yüceltmek, met etmek gerekmektedir. Dolayısı ile müvekkilim yaşasın darbe oluyor, yaşasın darbe, yaşasın Fethullah Gülen gibi bir söylemi olsaydı bu suç oluşmuş olabilirdi” şeklinde savunma gerçekleştirdi.

“2 ay 15 gün hapis cezası verildi”
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davasında, “Gerekçesi ekli uzun kararda yazılacağı üzere, Sanık Recep GÜRKAN’ ın üzerine atılı ve sabit bulunan eylemine uyan "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 5237 sayılı TCK.nın 215/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli, ortaya çıkan tehlike, sanığın amaç ve saiki ile kasti dikkate alınarak taktiren ve teşdiden 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınmakla T.C.K.’nın 62 maddesi gereğince cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile yapılan değişiklik de gözetilerek sanık hakkında TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına, Sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve sanığın kişisel özellikleri ile dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle CMK’nun 231/5 maddesi gereğince ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’. Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 23 Unci maddesinin 8’nci fıkrası gereği sanığın beş yıl süre ile denetim süresine tabı tutulmasına” kararı verildi.

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