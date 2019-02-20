Edirne Belediye Meclisi'nde ilk 5 sıra kadın adayların

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de CHP ve İYİ Partili adayların bulunduğu Millet İttifakı'nın Belediye Meclis listesinde ilk 5 sıra kadın adaylara verildi. İl Genel Meclisinde de ilk sıra yine kadın adaya verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis listesinde ilk 5 sırayı kadınların paylaştığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez, kendi partimiz de dahil olmak üzere, tüm siyasi partilerin bugüne kadar yapmış oldukları seçimlerde böyle bir liste, iddia, hedef ortaya kondu" dedi.

CHP ve İy Parti'nin ittifakında; Edirne Belediye Meclisi aday listesinin ilk 5 sırasında Filiz Gencan, Mevlüde Baş, Nuray Yılmaz Geldi, Duygu Şener ve Emine Kahyalar'a yer verildi. CHP'nin İl Genel Meclisinde de ilk sıra adayı Çiğdem Gegeoğlu oldu. Kadın adaylar bugün Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve İYİ Parti İl Başkanvekili İbrahim Şahin'in katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı ve yeni dönem için Millet İttifakı'nın adayı Recep Gürkan, "Bu, Recep Gürkan'ın, CHP'nin, İYİ Parti'nin verdiği bir lütuf değildir. Bu, kadınlarımızın hak arama mücadelelerinin, siyasette var olma arzularının, Atatürk'ün evlatları olduklarının, 1935'te yapılan ilk seçimlerde parlamentoya giren ilk kadın milletvekillerinden biri olan Edirne Milletvekili Fatma Şakir Memik'in hatırasına da bir saygıdır" dedi.

'TÜRKİYE'DE KADINLARIN İLK 5 SIRAYI PAYLAŞTIĞI İLK LİSTE'

Gürkan, CHP ve İYİ Parti olarak Edirne'de tüm partiler içerisinde en iyi listeyi yaptıklarına gönülden inandıklarını belirterek, bu konuda aldıkları geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis listesinde ilk 5 sırayı kadınların paylaştığını dile getiren Gürkan, "Türkiye'de ilk kez, kendi partimiz de dahil olmak üzere, tüm siyasi partilerin, bugüne kadar yapmış oldukları seçimlerde böyle bir liste, iddia, hedef ortaya kondu. Türkiye'de ilk kez 31 kişilik belediye meclis listesine giren kadın arkadaşlarımız tüm erkek adayların önünde yer aldı, yani hiçbir erkek kadının önüne geçemedi. Türkiye'de erkeklerin kadının önüne geçemediği ilk ve tek liste İYİ Parti ve CHP'nin hazırladığı Edirne Belediye Meclis listesi oldu. Bu gerçekten onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir tabloyu yarattı bize. Edirne Belediye Meclisi'nde listemizde 5 kadın aday arkadaşımız var; Sayın Filiz Gencan, Mevlüde Baş, Nuray Yılmaz Geldi, Duygu Şener ve Emine Kahyalar. 5'i de ilk 5 sırayı tamamen erkek hegemonyasından kurtararak sahip oldular" diye konuştu.

İl Genel Meclisinden de ilk sırada aday gösterilen Çiğdem Gegeoğlu'nu işaret eden Gürkan, "İnanıyorum ki 1935'te bir kadın milletvekili çıkarmayı başaran Edirne halkı, 31 Mart'ta da listelerimizden aday olan tüm arkadaşlarımızı Edirne Belediyesi'ne eksiksiz gönderecektir. İl Genel Meclis listelerimiz iki partinin ayrı ayrı yapıldı. İl Genel Meclisimizde CHP'nin ilk sırası kadın adayımız Sayın Çiğdem Gegeoğlu da yine tüm erkekleri geride bırakarak ilk sırada çıktı. Bu gurur, onur, mutluluk hepimizin. Bu ayrıcalık da Edirne'nin kadınlarının" dedi.

'BİZ KADINLAR ÇOK MÜCADELE ETTİK'

İl Genel Meclisinin ilk sıra kadın adayı Çiğdem Gegeoğlu ise "Edirne Belediye Meclisi'nde Başkanımın öncülüğünde çok büyük işler başardık. Bunu Türkiye'nin her yerinde söyledik. Toplumsal cinsiyetten tutun da kadın erkek fırsat eşitliğine, bütçenin harcanmasına kadar biz Türkiye'deki en iyi 11 belediyeden biriydik ama Başkanımın son hamlesiyle birinci olduk. Biz kadınlar çok mücadele ettik. Bunları yaparken tek başınıza olmuyor bu işler. Arkanızdaki desteği hissettiğinizde daha öz güvenle çıkıyoruz toplumun karşısına. Tüm Edirneli kadınlar adına Başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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