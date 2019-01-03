Edirne Belediyesi, Yunanistan'ın el koyduğu kepçe için dava açtı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Alerik'in (38) kullandığı kepçeyi geri alabilmek için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne dava açtı. 8 Ocak günü görülecek davada 2 belediye çalışanı tanık olarak dinlenecek. Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, "Kendilerine göre sınır ihlali yaptığımız gerekçesiyle kepçecimiz ve kepçemiz alıkonulmuştu. Adamı kurtardık ama kepçe kalmıştı, şimdi kepçeyi almaya gidecekler" dedi.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, Yunan askerleri tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ardından serbest bırakılan Alerik, 4 gün sonra Edirne'ye döndü. Yunanistan, Musa Alerik'in kullandığı kepçeyi ise el koyup, geri vermedi. Edirne Belediyesi de kepçeyi alabilmek için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne dava açtı.

'ADAMI KURTARDIK, KEPÇE KALDI'

Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen konuyla ilgili Belediye Başkanı Vekil Selçuk Çakır bilgi verdi. Çakır, davanın 8 Ocak günü görüleceğini, 2 memurun da tanık olarak dinleneceğini söyledi. Başkan Vekili Çakır, "Biliyorsunuz meşhur bir olayımız vardı. Kendilerine göre sınır ihlali yaptığımız gerekçesiyle kepçecimiz ve kepçemiz alıkonulmuştu. Bu kez de adamı kurtardık ama kepçe kalmıştı, şimdi kepçeyi almaya gidecekler. Onunla ilgili bir görevlendirme kararı aldık" diye konuştu.

2 BELEDİYE ÇALIŞANI TANIKLIK YAPACAK

Yunanistan'ın Orestiada şehrinde 8 Ocak tarihinde görülecek davada Edirne Belediyesi Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan Şahin tanık olarak görevlendirildi.

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