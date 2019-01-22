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Edirne Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay 'zimmet' suçlamasıyla başlatılan ve 'su faturaları tahsilatında usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla genişletilen soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı.

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay 'zimmet' suçlamasıyla başlatılan ve 'su faturaları tahsilatında usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla genişletilen soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı. Polis ekipleri, bazı personelin evlerinde de arama gerçekleştirdi.
Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan N.B., geçen yıl Aralık ayında abone imzalarını taklit ederek, geri verilmesi gereken yaklaşık 100 bin TL tutarındaki depozito ücretini zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli N.B.'nin verdiği ifade üzerine soruşturma genişletildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet suçlamasının yanı sıra 'su faturası tahsilatında usulsüzlük' iddialarına yönelik Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda inceleme yaptı. Bilgisayarların imaj kayıtları alınarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bazı personelin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

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