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Edirne Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

BAŞKAN GÜRKAN: SORUŞTURMA TARAFIMDAN BAŞLATILMIŞTIR Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi'nde ortaya çıkartılan usulsüzlük ve sahte evrak işlemi kapsamında yürütülen soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın kendisi tarafından başlatıldığını söyledi.

BAŞKAN GÜRKAN: SORUŞTURMA TARAFIMDAN BAŞLATILMIŞTIR
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi'nde ortaya çıkartılan usulsüzlük ve sahte evrak işlemi kapsamında yürütülen soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın kendisi tarafından başlatıldığını söyledi. Gürkan, açıklamasında şöyle dedi:
"Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı su ve belediye vergi işlemlerinin yürütüldüğü Gelir Birimi'nde bir personelin usulsüzlükle sahte evrak hazırlayarak zimmetine para geçirdiği tespit edildikten sonra, ilgili personel 29 Kasım 2018 tarihinde derhal işten uzaklaştırılmış ve 30 Kasım 2018 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımdan konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı gün kurum içinde de konu ile ilgili tarafımdan idari soruşturma ve iç denetçiler tarafından da mali araştırma başlatılmıştır. Durumun ortaya çıkmasının ardından olayın tüm detayları ile aydınlatılması amacıyla hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığım suç duyurusu, hem de verdiğim talimatla kurum içerisinde başlatılan idari soruşturma devam etmektedir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Bugün bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan haberler, bu soruşturma kapsamında sürdürülen işlemlerle ilgilidir. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

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