HABER

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

EDİRNE Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz.

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi.
Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks’un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık'ın yanı sıra Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan'ın Haskovo kenti Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Primyanov, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı. Ayinde, İncil'den ilahi ve dualar okunurken, ayine katılanlarda mum yakarak dua etti. Ardından ise Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ayinde sağlık, barış ve huzur dilediklerini ifade ederek, "Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramların birinde, burada birlikte olmaktan çok memnunum. Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda Aziz İsa'nın doğumunla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki bugün ki ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropoliti ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" dedi.
Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık ise Hz. İsa peygamberin doğuş gününü kutladıklarını belirterek, "Aynı zamanda burada sadece Bulgar değil Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayiniEdirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayiniEdirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayiniEdirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!
Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Vatandaşlarımızın geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.