Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks’un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık'ın yanı sıra Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan'ın Haskovo kenti Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Primyanov, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı. Ayinde, İncil'den ilahi ve dualar okunurken, ayine katılanlarda mum yakarak dua etti. Ardından ise Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ayinde sağlık, barış ve huzur dilediklerini ifade ederek, "Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramların birinde, burada birlikte olmaktan çok memnunum. Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda Aziz İsa'nın doğumunla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki bugün ki ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropoliti ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" dedi.

Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık ise Hz. İsa peygamberin doğuş gününü kutladıklarını belirterek, "Aynı zamanda burada sadece Bulgar değil Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" diye konuştu.