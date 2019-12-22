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Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi.
Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi’ne gerçekleştirilen ayini Bulgaristan Stara Zagora şehri metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık ile çok sayıda Bulgar ve Yunan din görevlisi eşlik etti. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile çok sayıda Ortodoks kiliseye gelerek ayine katıldı. İncil'den ilahi ve duaların okunduğu ayin sonunda mum yakılarak dua edildi. Ardından Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek katılımcılara dağıtıldı.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Noel'in Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramlardan biri olduğunu belirterek, "Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda aziz İsa'nın doğumuyla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki; bugünkü ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropolit ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" diye konuştu.
Ayinde hem Türk hem Bulgar hem de Yunan katılımcıların olmasına dikkat çeken Rahip Aleksandır Çıkırık, "Burada sadece Bulgar değil, Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" dedi.

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