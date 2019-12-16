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Edirne Büyük Sinagogu'nda Serkan Çağrı konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

KLARNET sanatçısı Serkan Çağrı, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda misafirin katılımıyla Edirne Büyük Sinagogu'nda konser verdi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- KLARNET sanatçısı Serkan Çağrı, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda misafirin katılımıyla Edirne Büyük Sinagogu'nda konser verdi. Çağrı, seslendirdiği Türk Sanat Müziği ezgileriyle katılanlara müzik ziyafeti sundu.
Uluslararası Lions Dernekleri 118-E ve 18-Y Yönetim Çevresi Federasyonları işbirliğinde, Edirne Kırkpınar Lions Kulübü ev sahipliğinde Edirne Büyük Sinagogu’nda klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konseri gerçekleştirildi. Balkanlar'da yaşayan toplulukların kaynaşmasına katkı sağlayarak sosyal yaşama destek vermek amacıyla düzenlenen konserde Çağrı'nın performansı dinleyenlerden tam not aldı.
İstanbul Anadolu Yakası Uluslararası Lions Dernekleri Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ahmet Ruhi Gönüllü, Balkan coğrafyasında yaşayan insanların yüzyıllar boyunca aynı kültürü paylaştığını ifade etti. Gönüllü, "Yüzyıllardır bir arada yaşamış, Balkan kültürü insanlarının bir araya geldiği aynı kültürü, havayı kokladığı insanların bugün neler yapabileceğini gösterdik. Bu hafta sonu birlikte etkinlikler düzenledik. Hem Bulgaristan'dan hem de Türkiye'den gelen Lion'larla birlikte bir çatı altında kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Edirne Kırkpınar Lions Kulübü Başkanı Melike Tatlı ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Tatlı, "Ev sahipliğimizde düzenlenen bu etkinliği yapmaktan çok mutluyuz. Ortak bir coğrafyada yaşıyoruz, hepimiz Balkanlar coğrafyasındayız. Kültürlerin, sanatın insanları birleştirdiği düşüncesiyle hareket ettik. Bugün buradayız Serkan Çağrı konserinde. Bulgaristan'dan gelen genel yönetmenimiz ve Bulgar lionlarıyla birlikteyiz. Bu etkinliğin de devamını Yunanistan ve Bulgaristan'da yapmayı planlıyoruz. İnşallah orada daha da sesimizi duyuracağımıza inanıyorum" dedi.

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