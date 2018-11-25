Edirne Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi açılış töreni

EDİRNE (AA) - Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim tesisi törenle açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, herkesin içinde yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Bugün açılan tesis sadece katı atıkların bertarafında değil ortaya çıkan metan gazını da enerjiye dönüştürüyor. Her yönüyle örnek bir tesis." dedi.

Vali Canalp, Ergene nehrindeki kirliliğine de değinerek, yapılan çalışmalar neticesinde, gelecek yıllarda nehrin temiz ve berrak akacağını söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki hava kirliliğinin, önceki senelerde çok yüksek seviyelere çıktığını hatırlatan Vali Canalp, alınan önlemler sayesinde artık kirliliğin azaldığını dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 3 Kasım 2017 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunulan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin, kentteki 60 yıllık ilkel depolamaya son verdiğini hatırlattı.

Yaklaşık bir yıldır hizmet veren tesiste, bugünden itibaren elektrik üretimine başlanacağını aktaran Gürkan, şöyle devam etti: