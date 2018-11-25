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Edirne Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Bugün açılan tesis, sadece katı atıkların bertarafı değil ortaya çıkan metan gazını da enerjiye dönüştürüyor. Her yönüyle örnek bir tesis" - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan "Tesisimizde şu an itibariyle saatte bin 600 kilovat olmak üzere ayda 1 milyon 152 bin kilovat enerji üretmiş olacağız. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Türkiye'de meskenlerin ayda elektrik tüketimi 100 kilovat civarında, yani bu tesiste her saatte, 16 bin evin bir aylık elektrik ihtiyacı üretilmiş olacak"

EDİRNE (AA) - Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim tesisi törenle açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, herkesin içinde yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Bugün açılan tesis sadece katı atıkların bertarafında değil ortaya çıkan metan gazını da enerjiye dönüştürüyor. Her yönüyle örnek bir tesis." dedi.

Vali Canalp, Ergene nehrindeki kirliliğine de değinerek, yapılan çalışmalar neticesinde, gelecek yıllarda nehrin temiz ve berrak akacağını söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki hava kirliliğinin, önceki senelerde çok yüksek seviyelere çıktığını hatırlatan Vali Canalp, alınan önlemler sayesinde artık kirliliğin azaldığını dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 3 Kasım 2017 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunulan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin, kentteki 60 yıllık ilkel depolamaya son verdiğini hatırlattı.

Yaklaşık bir yıldır hizmet veren tesiste, bugünden itibaren elektrik üretimine başlanacağını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Tesisimizde şu an itibariyle saatte bin 600 kilovat olmak üzere ayda 1 milyon 152 bin kilovat enerji üretmiş olacağız. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Türkiye'de meskenlerin ayda elektrik tüketimi 100 kilovat civarında, yani bu tesiste her saatte, 16 bin evin bir aylık elektrik ihtiyacı üretilmiş olacak. Yine bu tesiste bir yılda 14 milyon 16 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilecek. Bu rakam ek yapıların tamamlanmasıyla birlikte 28 milyon kilovata çıkacak. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin, bir kez daha tesislerimiz hayırlı olsun."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Vali Canalp ve beraberindekiler tesislerin açılışı yaptı.

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