HABER

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 00:39 | Son Güncelleme

DEMİRTAŞ TABURCU EDİLDİ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği gece geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, hastanede tedavi gören Selahattin Demirtaş'ın yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

DEMİRTAŞ TABURCU EDİLDİ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği gece geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, hastanede tedavi gören Selahattin Demirtaş'ın yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"02.12.2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroentoroloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalları ile konsülte edilmiş yapılan laboratuar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
Trakya Üniversitesi Hastanesinden Demirtaş açıklaması: Hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiTrakya Üniversitesi Hastanesinden Demirtaş açıklaması: Hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi
Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!

Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü

Çavuşoğlu Varhelyi ile görüştü

Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi! Yılbaşında piyasaya süreceklerdi!

Yılbaşında harekete geçeceklerdi! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Trump NATO zirvesine giderken Demokratlara yüklendi

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu: 2 asker şehit

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.