Edirne'de 6 milyon TL’lik kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ağustos 2020 günü A.C., M.K.,N.S., T.A.,M. B. isimli şüpheli şahıslardan 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde Kobra yılanı zehiri (gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL) olduğu değerlendirilen ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şahıslar, gümrük Kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüpheli 5 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

