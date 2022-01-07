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  4. Edirne'de Afgan göçmen saklandığı tırdan düştü! Sürücü son anda fark etti

Edirne'de Afgan göçmen saklandığı tırdan düştü! Sürücü son anda fark etti

07.01.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden tırın sürücüsü Ş.E, sınır kapısına iki kilometre kala dorse kısmından bir şeyin yola düştüğünü fark ederek emniyet şeridinde durdu. Hemen olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken söz konusu kişinin yedek lastik bölmesine saklandığı belirtildi.

Edirne'de Afgan göçmen saklandığı tırdan düştü! Sürücü son anda fark etti

Edirne'de saklandığı hareket halindeki tırdan yola düşen düzensiz göçmen yaralandı. Sürücünün son anda dikkati sayesinde fark edilen göçmen 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilerek rakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ DE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sürücü, yol ortasında yatan kişiyi görünce neye uğradığını şaşırırken yaralının Afganistan uyruklu S.Z. (17) olduğu belirlendi.

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Düzensiz göçmenin, park halindeyken tırın dorsesindeki yedek lastik bölmesine saklanarak sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi.

BODRUM'DA 8 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

(AA)

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Bulgaristan
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