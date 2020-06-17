Edirne'de alarm! Vaka sayısı arttı, camilerden anons yapıldı

Edirne’de vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden "Rehavete kapılmayalım, maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenine dikkat edelim" anonsları yapıldı. Kent merkezinde bulunan halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı’nın giriş ve çıkışlarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konulan bariyerle birlikte girişler ve çıkışlar kontrol altına alındı. Maske takmayan vatandaşların caddeye girmesine izin vermeyen polis, bir yandan da sık sık sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ DİKEN ÜSTÜNDE

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyüne İstanbul’dan ziyarete gelen ve yine Uzunköprü’nün Yağmurca köyüne Çorlu’dan ziyarete gelen 2 kişinin koronavirüs testleri ise pozitif çıktı. Kent merkezinde ikamet eden 4 kişinin de koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar tedavi edilmek üzere Edirne’ye sevk edildi. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 10’dan fazla kişi gözetim altına alındı.