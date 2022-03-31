Edirne'de aynı aileden 4 kişi katledilmişti... Dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan bir evde, aynı ailenin 4 üyesi vahşice katledilmişti. Türkiye'yi dehşete düşüren olaya ilişkin yeni detaylar gelirken, evde cansız bedeni bulunan Mehmet Güner'in torunundan tüyler ürperten açıklama geldi...

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

"DUVARLARDA, CAMLARDA KAN VAR"

Tunçer, evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi. (İHA)



