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Edirne'de aynı aileden 4 kişi katledilmişti... Dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi

31.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Edirne'de bir evde, aynı ailen 4 kişinin katledildiği haberi Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Uzunköprü ilçesinde yaşanan olayın yankıları sürerken, evde ölü bulunanlardan Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, yaptığı açıklama ile vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi...

Edirne'de aynı aileden 4 kişi katledilmişti... Dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan bir evde, aynı ailenin 4 üyesi vahşice katledilmişti. Türkiye'yi dehşete düşüren olaya ilişkin yeni detaylar gelirken, evde cansız bedeni bulunan Mehmet Güner'in torunundan tüyler ürperten açıklama geldi...

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

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"DUVARLARDA, CAMLARDA KAN VAR"

Tunçer, evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne
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