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  4. Edirne'de deprem mi oldu? (AFAD-Kandilli son depremler)

Edirne'de deprem mi oldu? (AFAD-Kandilli son depremler)

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bulgaristan'da saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Edirne'den de hissedildi.

Edirne'de deprem mi oldu? (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Deprem Edirne'den de hissedildi.

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