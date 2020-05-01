Edirne'de deprem mi oldu? (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) Bulgaristan'\u0131n Plovdiv kentinde saat 14.01'de 4.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi\u011fini duyurdu.\nKandilli Rasathanesi depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.7 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nDeprem Edirne'den de hissedildi. \n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Nefes kesen ma\u00e7ta h\u00fcsrana u\u011fratan sonu\u00e7!\u0130yile\u015fen hastalar\u0131n kanlar\u0131 dark web'den sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131!Trump: Herkes i\u015finin ba\u015f\u0131na d\u00f6nmeli