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Edirne’de durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

19.04.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de Covid-19 testi yaptırmak için başvuran kişilerin çoğunun gençlerden oluştuğu kameralara yansıdı. Bakan Koca’nın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında yer alan Edirne’de, yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunun 30’lu, 40’lı, 50’li yaşlarda olduğu öğrenildi. Edirne Valiliği tarafından Edirnelilere gönderilen kısa mesajda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi.

Edirne’de durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta açıkladığı yüz binde vaka oranı verilerine göre Şubat ayında Edirne’de vaka oranı yüzde 65,66 iken bu oran bu hafta yüz binde 590,05’e ulaştı. Edirne’de vaka oranı 3 ayda 9 kat arttı. Kent merkezi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında üç ay sonra yeniden yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

HASTALARIN ÇOĞU 30'LU, 40'LI, 50'Lİ YAŞLARDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında Edirne’de yer aldı. Edirne’de yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunun 30’lu, 40’lı, 50’li yaşlarda olduğu, 60 yaş üstü vatandaşların çoğunun koronavirüs aşısı yaptırdığı ve bu yüzden hastalığı hafif olarak geçirdikleri öğrenildi. Edirne’nin nüfusunun yüzde 25’inin koronavirüs aşısının birinci dozunu yaptırdığını ifade eden yetkililer, gece 24.00’e kadar aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Son Dakika: Bakan Koca yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştıSon Dakika: Bakan Koca yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI, GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üstü vatandaşların vaka oranının düştüğünü ancak gençlerin vaka oranının arttığını belirterek, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" demişti. Bakan Koca’nın bu paylaşımı Edirne’de görüntülere yansıdı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine Covid-19 testi yaptırmak için başvuran kişilerin çoğunun gençlerden oluştuğu görüldü. 20’li yaşlardaki gençlerin test yaptırmak için sırada beklediği de kameralara yansıdı.

VALİLİK EV KADINLARINA SESLENDİ

Öte yandan, Edirne’de koronavirüs vakalarının yüzde 60’ının ev kadınlarından oluştuğu öğrenildi. Edirne Valiliği tarafından Edirnelilere gönderilen kısa mesajda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi. Koronavirüsle mücadelede ev hanımlarının desteğine en fazla ihtiyaç duyulduğu belirtilen mesajda, ev ziyaretlerinden ve iftar programlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.

EV DIŞI ORTAMLARDA KURALLARA UYULUYOR

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu Edirne’de, vatandaşların ev dışı ortamlarda kurallara uyduğu görüldü. Halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi’nde de kalabalık görüntülerin sona erdiği görüldü. (İHA)

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