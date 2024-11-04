Edirne'de feci kaza! 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Enez-İpsala kara yolunda meydana geldi. İpsala’dan Enez yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, yoldan çıkarak Gala Gölü’ne bağlanan su kanalına düştü. Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkarttıkları Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel’in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)