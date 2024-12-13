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  4. Edirne'de feci kaza! Eve çarpıp alev aldı... 4 kişi yanarak can verdi

Edirne'de feci kaza! Eve çarpıp alev aldı... 4 kişi yanarak can verdi

13.12.2024 07:22
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Edirne’deki feci kazada sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarptı. Kaza yapan araç çarpmanın etkisiyle alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edirne'de feci kaza! Eve çarpıp alev aldı... 4 kişi yanarak can verdi

Edirne'deki eci kaza, Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi’nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı.

ALEV ALEV YANDI

Çarpanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
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