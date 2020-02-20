HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Edirne'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden Orhan Nur yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden A.Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Orhan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Orhan Nur'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Orhan Nur'un, geçen yıl Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü A.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Kritik isim İstanbul'da yakalandı!Kritik isim İstanbul'da yakalandı!
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
1/
Anahtar Kelimeler:
Edirne Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

'Seni, senden çok seviyorum'

'Seni, senden çok seviyorum'

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Diğer Haberler
TSK, Serakib hattındaki rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

TSK, Serakib hattındaki rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

İzmir'de koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolmuştu! Yakalandı

Bütün maaşları hesabına geçirmişti! Yakalandı

Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Beraat ettiler

Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Beraat ettiler

Hayvan heykellerine saldırmışlardı! Görüntüler ortaya çıktı

Hayvan heykellerine saldırmışlardı! Görüntüler ortaya çıktı

İdlib'le ilgili son dakika gelişmesi! Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.