HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Edirne'de feci ölüm! Gören ekiplere haber verdi

Edirne'de feci ölüm! Gören ekiplere haber verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Yolda karşılaştığı köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emrah Güçlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Edirne'de feci ölüm! Gören ekiplere haber verdi

Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyü sakinlerinden Emrah (33) ve eşi Derya Güçlü, askeri yasak bölgede yer alan köy arazisindeki ağaçları kesmeye gitti.

Motorlu testereyle kestiği kavak ağacı Emrah Güçlü'nün üzerine düştü. Eşinin yaralandığını gören Derya Güçlü, yardım istemek için yaya olarak 6 kilometre uzaklıktaki köye gitti.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Yolda karşılaştığı köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emrah Güçlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlü’nün cesedi savcının incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Ülkenin en yüksek tepesi! İlk yerleşim bakın nasıl kurulmuşÜlkenin en yüksek tepesi! İlk yerleşim bakın nasıl kurulmuş
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne AĞAÇ ölüm

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da bulundu! Ekipler harekete geçti, patlayıcı madde imha edildi

Ekipler harekete geçti, imha edildi

Eşine kızdı evi yaktı

Eşine kızdı evi yaktı

Malezya tarihindeki ilk! Penang Tepesi İngilizlerin izlerini taşıyor

Ülkenin en yüksek tepesi! İlk yerleşim bakın nasıl kurulmuş

Bolu’dan masalsı kar manzaraları

Kar o kenti masal diyarına çevirdi

Onlar Rize'nin 'Pisa kuleleri!' Korkutan görüntü

Onlar Rize'nin 'Pisa kuleleri!' Korkutan görüntü

Fındık'tan kötü haber! Ankara'ya gönderildi

Sosyal medya onu konuşuyordu! Kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.