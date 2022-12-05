Edirne'de hareketli anlar! Sokak ortasında çatışma çıktı... Küçük çocuk mermilerden son anda kurtuldu

Olay, akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Selamsız Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile taksi içinde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren çatışmada 7 el silah sesi duyuldu. Silahlı çatışma anları ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari araçtan ateş açılıyor. Bu sırada bölgeden geçmekte olan bir çocuğun silah seslerinin ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklandığı, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu görüldü.

GÖZALTILAR VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki detaylı araştırmasının ardından şüphelileri yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Çatışmanın ardından kaçan araçlardan otomobil, içindekilerle birlikte olay yerine yakın bir noktada, taksi ise Kıyık semtinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Ticari araçtaki bir kişinin yaralı olduğu belirlenirken, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

