Edirne'de kadının sır ölümü! Parktan cesedi çıktı...

Olay, Edirne Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

HAREKETSİZ HALDE GÖRÜNCE EKİPLERE BİLDİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de sabah saatlerinde parkta bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 46 yaşındaki Sema Tohumcular’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen Tohumcular’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Tohumcular, olay yeri inceleme polisinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır