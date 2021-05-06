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Edirne'de Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp, göbek atarak kutladılar

06.05.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, tam kapanma uygulaması nedeniyle sembolik ateşin yanmasıyla gün içinde başlayan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakıp, göbek atarak baharın gelişini kutladı.

Edirne'de Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp, göbek atarak kutladılar

Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı.

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Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla akşam saatlerinde başladı. Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı.

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Sarayiçi’ne gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakavayı kutladı. Menzirahır Mahallesi'nde kutlamalar yakılan ateşlerler başladı. Ateşin üzerinden dilek tutup atlayanlar, ardından çalınan Trakya’nın 9-8'lik havaları eşliğinde göbek atıp gönüllerince eğlendi. Genç kızların gelinlik giyerek ateşin etrafında göbek attığı gecede koronavirüs önlemlerinin de unutulduğu görüldü.

"KAKAVA BİZİM BAYRAMIMIZ"

Kakava'nın Romanların bayramı olduğunu söyleyen Levent Demirbozan, "Kakava bizim bayramımız, geleceğimiz. Kakava olmazsa biz Romanlar olmayız. Bizi yasak tutamaz, biz Romanız. Bu geleneğimizi yüz yıllardır devam ettiriyoruz" dedi.

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Eğlenceye katılanlardan Hayriye Çelik ise "Bu yıl yasaklar nedeniyle biz de mahallede yaktığımız ateşin üzerinde atlayıp göbek atarak Kakava'yı kutluyoruz. Bugün bizim günümüz, giyinip süslendik ve eğlenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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