Edirne'de Kakava'yı evlerinin önünde ateş yakıp, göbek atarak kutladılar

Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla akşam saatlerinde başladı. Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı.

"KAKAVA BİZİM BAYRAMIMIZ"

Kakava'nın Romanların bayramı olduğunu söyleyen Levent Demirbozan, "Kakava bizim bayramımız, geleceğimiz. Kakava olmazsa biz Romanlar olmayız. Bizi yasak tutamaz, biz Romanız. Bu geleneğimizi yüz yıllardır devam ettiriyoruz" dedi.

Eğlenceye katılanlardan Hayriye Çelik ise "Bu yıl yasaklar nedeniyle biz de mahallede yaktığımız ateşin üzerinde atlayıp göbek atarak Kakava'yı kutluyoruz. Bugün bizim günümüz, giyinip süslendik ve eğlenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



