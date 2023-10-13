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Edirne'de kan donduran olay! Annesini öldürdü, cesedin başında saatlerce bekledi

13.10.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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Edirne’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, gece saatlerinde annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından, annesinin cesedinin başında 15 saat bekleyen B.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'de kan donduran olay! Annesini öldürdü, cesedin başında saatlerce bekledi

Edirne'deki korkunç olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Safir Bloklarındaki bir evde meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş. (32), gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.’yi defalarca kez bıçaklayıp öldürdü.

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Annesi Bahriye Ş’yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde başında bekleyen B.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf etti. Gözaltında olan B.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne

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