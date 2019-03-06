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Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 27 gündür kendisinden haber alınamayan Evren Kandemir'in cansız bedeni gölette bulundu.

Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Alınan bilgiye göre, Eski Ergene Göleti'ne ava gelen balıkçılar, suyun kenarında balık ağına takılmış halde bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin, 27 gündür kendisinden haber alınamayan Evren Kandemir'e (33) ait olduğu tespit edildi. Kandemir'in naaşı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aile tarafından kayıp ihbarı yapılan Kandemir, önceki gün kendisine ait olduğu düşünülen bir ayakkabının bulunması üzerine AFAD ekipleri ve deniz polisi dalgıçlarınca gölette aranmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kayıp kişi

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