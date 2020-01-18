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  4. Edirne'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Edirne'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:03 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert Gümüş yönetimindeki otomobil, Erden Tezcan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya döndü. Kazada, sürücü Tezcan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanında bulunan Güven Balcı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mert Gümüş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mert Gümüş ve Güven Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri bulunan Hüma Acar Tezcan ve Buray Tezcan ise ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna konuldu. Olayı haber alan kazazedelerin yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan trafik kazası

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