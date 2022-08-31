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  4. Edirne'de köy meydanında dehşet! Önce babayı sonra oğlunu öldürdü

Edirne'de köy meydanında dehşet! Önce babayı sonra oğlunu öldürdü

31.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de meydana gelen korkunç olayda ayçiçeği hasadı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Erol Y., önce Güray Döner'i sonra oğlu Koray Döner'i av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetin ardından katil gözaltına alınırken, Erol Y.'nin Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım" dediği belirtildi.

Edirne'de köy meydanında dehşet! Önce babayı sonra oğlunu öldürdü

Kırklareli'nin Çeşme köyünde yaşayan Güray Döner, oğlu Koray Döner'le Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyüne biçerdöver ile ayçiçeği tarlalarını hasat etmek üzere geldi. Köyde tarlaya gitmeden önce biçerdöverinin bakımını yapan baba ile oğlunun yanına, önceden tanıdıkları ve biçerdöverlerinde şoförlük yaptığı belirtilen Erol Y. geldi. Erol Y. ile Güray Döner arasında, bir süre sonra tartışma çıktı.

Erol Y., Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım" diyerek çalışmalarını bitirip, köyden gitmelerini istemesi üzerine tartışma büyüdü. Güray Döner'in de köyden ayrılmayacağını ve çalışmaya devam edeceğini söylemesi üzerine evine giden Erol Y., aldığı otomatik av tüfeğiyle döndü.

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ÖNCE BABAYI SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN OĞLUNU VURDU

Erol Y., önce Güray Döner'e ardından da tüfeği görünce kaçmaya çalışan oğlu Koray Döner'e ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerindeki incelemede 9 boş kovan buldu. Jandarma, cinayetin ardından evine giden Erol Y.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Baba ile oğlunun cansız bedenleri ise Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(DHA)


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