HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. Siyasi partilere ziyaretlerini tamamlayan heyet, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüyor. Heyet yarın ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ediyor.

Heyet yarın da Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Heyetin ilk görüşmesi bugün Edirne'de gerçekleşiyor.

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi’ne geldi.

DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

gbfhdf

Heyet, tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

demr

YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞME YARIN

DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

Bu ziyaretin de yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

fdsg

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI’YA GİDECEK

DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi
En Çok Okunan Haberler
MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

Bir TIR dolusu Suriye parası ele geçirildi!

Bir TIR dolusu Suriye parası ele geçirildi!

Abdullah Gül'den Bahçeli ve Erdoğan'a tam destek!

Abdullah Gül'den Bahçeli ve Erdoğan'a tam destek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.