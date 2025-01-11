Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ediyor.

Heyet yarın da Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Heyetin ilk görüşmesi bugün Edirne'de gerçekleşiyor.

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi’ne geldi.

DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

Heyet, tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞME YARIN

DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

Bu ziyaretin de yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI’YA GİDECEK

DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.