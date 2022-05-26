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  4. Edirne'de mahalleyi ayağa kaldıran olay! Ev basan damat ve babasına meydan dayağı

Edirne'de mahalleyi ayağa kaldıran olay! Ev basan damat ve babasına meydan dayağı

26.05.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evi terk eden eşinin gittiği kayınpederinin evini tüfekle basan Özgür C. ile babası Mehmet C., rastgele ateş açtı. Ancak evi basan baba ve oğula, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Yaşanan kavgada saldırgan, tekme tokat dövüldü. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan baba oğul, hastanede tedaviye alındı. Arbede sırasında 2 polis de hafif yaralandı.

Edirne'de mahalleyi ayağa kaldıran olay! Ev basan damat ve babasına meydan dayağı

Edirne'deki olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Özgür C.'nin eşi, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle evi terk edip babası Mehmet Ö.'nün evine gitti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu.

SALDIRGANLARA MEYDAN DAYAĞI!

Özgür C. ise, babası Mehmet C. ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet C., av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

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Şans eseri yaralanan olmazken, ailenin yakınları ve komşuları baba ile oğluna saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.

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GÖZALTILAR VAR

Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

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İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

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Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı. (DHA)

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Edirne
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