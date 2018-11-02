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Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Edirne’de, bir kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce kiloluk demir kömürlük kapakları havaya fırladı. Faciaya şahit olan vatandaşlar, büyük korku ve panik yaşadı.

Şiddetli patlama sonrası yüzlerce kiloluk demir kapaklar havaya fırlayarak, iş yerlerinin bulunduğu çatıya çarptı. 1'i ağır 3 kişi yaralanırken çevrede maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de dehşeti yaşadılar

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Olay, saat 10.30 sıralarında Edirne’nin Fatih Mahallesi’nde bulunan ve ‘baca’ olarak anılan Binevler Bölgesi’nde meydana geldi.
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Sitelerin merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama gerçekleşti.
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Şiddetli patlama sonrası kömür sevkiyatının yapıldığı yüzlerce kiloluk demir kapaklar havaya fırlayarak, iş yerlerinin bulunduğu çatıya çarptı.
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Patlama anında kazan dairesinde bulunan 3 kişiden Muharrem Şahin isimli kazan görevlisi ağır yaralanırken, diğer 2 kişi ise hafif şekilde kazayı atlattı.
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Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
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Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ve doğalgaz ekipleri, kazan dairesinde tedbir aldı.
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İşte patlama sonrası olay yeri görüntüleri.
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Edirne patlama Kazan dairesi

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