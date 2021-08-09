Edirne’de motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Ali Emir Ölmez’in yönetimindeki motosiklet ile Recep T.’nin idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ölmez ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan A.E. yolun kenarında bulunan park halindeki kamyonun altına savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosikletteki yaralılar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ve Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.E.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

