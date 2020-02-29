Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor! Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB’ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti.

Edirne'de dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.

"AVRUPA" DİYE SLOGAN ATARAK GARDAN ÇIKTILAR

Akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik mülteci grubu tren ile İstanbul’dan Edirne’ye geldi. Tren kapılarının açılmasının ardından koşarak gardan çıkan mülteciler, ‘Avrupa’ diye sloganları attı.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.

Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

YUNANİSTAN JİLETLİ TELLERLE BARİKAT KURDU

Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.