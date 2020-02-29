Edirne'de mülteci hareketliliği devam ediyor! Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB’ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti.
Edirne'de dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.
Akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik mülteci grubu tren ile İstanbul’dan Edirne’ye geldi. Tren kapılarının açılmasının ardından koşarak gardan çıkan mülteciler, ‘Avrupa’ diye sloganları attı.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.
Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.
Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.
Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede mülteci grubunun bekleyişi sürüyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.
Hareketlilik diğer illerde de yaşanıyor. Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne başta olma üzere sınır kentleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.
Eşyaları ile otogara gelen düzensiz göçmenler, otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı.
(AA / DHA)