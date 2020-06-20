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Edirne’de 'pes' dedirten olay! 'Maskesiz binemezsin' diyen şoförü darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

Edirne’de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.

Edirne’de 'pes' dedirten olay! 'Maskesiz binemezsin' diyen şoförü darp etti

Edirne’nin şehir merkezinden aldığı yolcuları Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne taşıyan C. B.’nin sevk ve idaresindeki minibüse maskesiz binmek isteyen yolcuyu koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüse almayan şoför darp edildi.

Saldırgan aracın camlarını da kırarken, olayın ardından şikayetçi olan şoför C.B. sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Olayın şüphelisi ise Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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