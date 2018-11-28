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Edirne'de sağanak hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 08:14 | Son Güncelleme

Edirne'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hastane, evler ve park halindeki araçlar sular altında kaldı.

Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazı araçların da su içinde kaldığı görüldü.

ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

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Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artırarak yağmaya devam edeceğini ve metre kareye 75 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sağanak yağış Mimar Sinan Mahallesi

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