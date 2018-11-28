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Edirne'de metrekareye 96 kilogram yağış düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:17 | Son Güncelleme

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte birçok yerde su baskınına neden oldu.

Kuvvetli sağanak nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Sadık Ahmet, Muammer Aksoy, İlhami Ertem gibi caddelerin de aralarında olduğu pek çok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Edirne'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu.
Bodrum kattaki bir çok ev ve iş yeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastı.
Yaklaşık 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın da devam edeceğini öngördüklerini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne sağanak yağış

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