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  4. Edirne'de sel felaketi! Kâbusu yaşadılar: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Edirne'de sel felaketi! Kâbusu yaşadılar: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

13.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Enez ilçesinde gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Su baskınlarına sebebiyet veren hava koşulları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 11 kişi, AFAD ekiplerinin yardımlarıyla kurtarılabildi. Bölgeden gelen ihbarlar arasında 75 yaşındaki bir vatandaşın ise kayıp olduğu öğrenildi. Komşusundan telefonla görüşerek "Beni kurtarın" dediği öğrenilen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de sel felaketi! Kâbusu yaşadılar: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

TELEFONDA KOMŞUSUNA "BENİ KURTARIN" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise haber alınamıyor. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.

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İHA

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Edirne
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